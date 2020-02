Luftwaffe erwidert Angriffe aus dem Gazastreifen

Israelische Kampfjets und Hubschrauber hätten Ziele „der Terrororganisation Hamas“ im Zentrum des Gazastreifens angegriffen, darunter ein Militärstützpunkt, erklärte die Armee am Samstag.Der Armee zufolge waren zuvor 2 Geschoße vom Gazastreifen aus auf Israel abgefeuert worden. Als Reaktion auf den Raketenbeschuss kündigten die israelischen Behörden an, eine geplante Lockerung der Blockade des Küstenstreifens wieder zu streichen.Nach Angaben des Verteidigungsministeriums wird das Fischfang-Gebiet vor der Küste nicht erweitert. 500 Handelsgenehmigungen würden zurückgezogen und Zementlieferungen würden gestrichen, teilte das Ministerium mit.Seit der Präsentation des Nahost-Plans durch US-Präsident Donald Trump vergangenen Monat haben sich die Spannungen in der Region verschärft. Wiederholt attackierten militante Palästinenser im Gazastreifen den Süden Israels mit Raketen, Mörsergranaten oder Brandballons. Israel reagierte seinerseits mit Vergeltungsschlägen.

apa