Luigi Di Maio abgewählt: Außenminister verpasst den Sprung in die Kammer

Silvio Berlusconi wieder Senator

Foto: © ANSA / MATTEO BAZZI

Biancofiore zieht in den Senat ein



Foto: © ANSA / ANGELO CARCONI / Z4Z

Er schaffte in seinem Wahlkreis in Neapel für die Abgeordnetenkammer nur 24,3 Prozent der Stimmen.Mit 40,5 Prozent liegt der ehemalige Umweltminister Sergio Costa, der für die 5-Sterne-Bewegung kandidiert, klar an erster Stelle. An dritter Stelle folgt Maria Rosaria Rossi, die für die Mitte-Rechts-Partei kandidiert, mit 22,2 Prozent. An vierter Stelle steht Ministerin Mara Carfagna von Action mit 6,7 Prozent.Der Vorsitzende der Forza Italia, Silvio Berlusconi, ist zurück im Senat. Der ehemalige Ministerpräsident gewann im Wahlkreis Monza mit 50,31 Prozent der Stimmen gegen Federica Perella, die Bürgermeisterin der Stadt Seregno.Michaela Biancofiore, Vizepräsidentin von „Coraggio Italia“ und scheidende Abgeordnete wechselt in den Senat. Im Wahlkreis Rovereto gewann sie mit Unterstützung von Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia und der Noi Moderati in einem langen Kopf-an-Kopf-Rennen mit 36,79 Prozent der Stimmen gegen die scheidende Senatorin Donatella Conzatti von Italia Viva.