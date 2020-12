Luis Durnwalder über Corona, Wolf, Bär und Homeschooling

Vor fast genau 7 Jahren kehrte Luis Durnwalder nach 25 Jahren der Südtiroler Politik den Rücken. Doch das bedeutet nicht, dass er auch seine politische Meinung abgelegt hat, im Gegenteil. Und auch an Charisma hat der langjährige „Häuptling“ der Südtiroler kein bisschen verloren und überzeugt immer noch mit seiner nahbaren Art. STOL-Reporter Ivo Zorzi besuchte den Alt-Landeshauptmann auf seinem Hof in Tschirland und fragte ihn, was er von den größten Themen hält, die Südtirol 2020 beschäftigten: Corona, Wolf & Bär und Homeschooling.