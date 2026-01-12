<b>STOL: Herr Durnwalder, bei der Streitbeilegungserklärung der Südtirol-Frage zwischen Österreich und Italien im Jahr 1992 waren Sie Landeshauptmann, Roland Riz war SVP-Obmann. Wie erinnern Sie sich daran?<\/b><BR \/>Luis Durnwalder: Roland Riz war einer der ganz Großen der Südtiroler Politik und hat diese maßgeblich beeinflusst. Er verfügte über großes historisches Wissen und juristisches Geschick. Wenn ich mit ihm in Rom war, um Verhandlungen zu führen, habe ich stets gemerkt, wie groß auch dort der Respekt vor ihm war. Riz war einer der wichtigsten Unterstützer der Politik von Silvius Magnago, obwohl er dafür einige Male über seinen Schatten springen musste.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1260441_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/roland-riz-98-ist-tot" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Lesen Sie hier mehr zum Tod von Roland Riz<\/a><\/b><BR \/><b><BR \/><BR \/>STOL: Inwiefern?<\/b><BR \/>Durnwalder: Roland Riz gehörte in den 1950er-Jahren zur sogenannten Aufbau-Generation und wurde dafür von Magnago & Co. abgestraft: In der Folge durfte er nicht mehr für das Parlament in Rom kandidieren. Trotz allem haben sich Magnago und Riz wieder zusammengerauft und Südtirol in den folgenden Jahrzehnten gemeinsam vorangebracht. Riz wurde zu einem der überzeugendsten Vertreter des Südtirol-Pakets.<BR \/><BR \/><b>STOL: Und wie war Ihr Verhältnis zu Roland Riz?<\/b><BR \/>Durnwalder: In den 1960er-Jahren hatte ich nicht sonderlich viel Kontakt mit ihm, da ich damals der Linie von Peter Brugger angehörte. Nach der Paketabstimmung im Meraner Kursaal im Jahr 1969 haben wir uns jedoch zusammengerauft und uns sowohl auf menschlicher als auch auf politischer Ebene gut verstanden. Bei der Streitbeilegungserklärung im Jahr 1992 haben wir gut zusammengearbeitet und uns ergänzt – er als erfahrener Politiker und SVP-Obmann, ich als junger Landeshauptmann, auch wenn unser Verhältnis nicht immer völlig störungsfrei war.<BR \/><BR \/><b>STOL: Wie meinen Sie das?<\/b><BR \/>Durnwalder: Er war als SVP-Obmann für die Linie und die Belange der Partei zuständig und verantwortlich, ich hingegen für die Landesregierung, die Landesverwaltung und alle Bürgerinnen und Bürger – über Parteigrenzen hinweg. Dabei kommt es zwangsläufig zu Reibereien. In den großen politischen Linien waren wir uns jedoch immer einig. Mit Roland Riz verliert Südtirol einen der ganz Großen seiner politischen Geschichte.