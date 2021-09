Lunapark: LKW-Parkplatz in der Bozner Industriezone für 30 Tage geschlossen

In der Industriezone in Bozen Süd wird der Parkplatz am 1.-Mai-Platz für Schwerfahrzeuge von 13. September bis 12. Oktober nicht benutzbar sein. Mit einer am 6. September veröffentlichten Verordnung hat die Gemeinde Bozen für diese 30 Tage ein Parkverbot erlassen, um dem „Lunapark“ Platz zu machen. Der Unternehmerverband Südtirol reagiert mit Kritik.