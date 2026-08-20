Die Leistung der Triebwerke sei so groß, dass beim Landevorgang Rasenstücke herausgerissen und herumgeschleudert würden. Trump sagte auch, dass der US-Hubschrauberhersteller den Landeplatz finanziere. Medien hatten vor längerem berichtet, dass es bereits seit Jahren Pläne für den Helikopterlandeplatz gegeben habe.<BR \/><BR \/>Die Anschaffung neuer Hubschrauber hätten wegen der Probleme für den Rasen die Frage nach einem Landeplatz aufgebracht. In Medienberichten stand auch, dass die Bauweise der neuen Hubschrauber die Gefahr berge, den Rasen durch heiße Luft, die nach unten geleitet werde, in Brand zu setzen. US-Präsidenten steigen auf der Südseite des Weißen Hauses auf einer Rasenfläche in die Helikopter.<BR \/><BR \/>Trump hat seit Beginn seiner zweiten Amtszeit Anfang 2025 bereits an mehreren Stellen das Aussehen des Weißen Hauses verändert: Er ließ zum Beispiel den Ostflügel abreißen und plant einen umstrittenen riesigen Ballsaal. Das Oval Office wurde zudem üppig mit Gold verziert.<BR \/><BR \/>„Das Weiße Haus war in einem schrecklichen Zustand“, sagte Trump. Er erwähnte in diesem Zusammenhang auch die Außenfassade, bei der es aktuell ebenfalls Restaurierungsarbeiten gibt. Zugleich lobte sich Trump selbst: Eines, was er könne, sei Bauen. Kritiker werfen Trump hingegen immer wieder Geltungssucht vor.