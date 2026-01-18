Konkret geht es um das Anti-Coercion Instrument (ACI). Es ermöglicht der EU Gegenmaßnahmen, wenn wirtschaftlicher Druck ausgeübt wird, um politische Entscheidungen zu erzwingen.<h3>\r\nFrage nach Gültigkeit von jüngstem Zollabkommen <\/h3>\r\nMacron sei damit beschäftigt, die europäische Reaktion auf die „inakzeptablen Drohungen von Präsident Trump“ zu koordinieren, hieß es in Paris weiter. Der US-Ansatz im Grönland-Streit werfe aus Sicht des Präsidenten die Frage nach der Gültigkeit des Zollabkommens auf, das die Europäische Union im vergangenen Sommer mit den Vereinigten Staaten geschlossen hat.<BR \/><BR \/>Die EU und die USA hatten sich im Vorjahr im Zollkonflikt auf einen Deal verständigt, dem das EU-Parlament noch zustimmen muss. Demnach soll der US-Zoll von 15 Prozent für die meisten europäischen Produkte gelten. Zölle auf US-Industriegüter dagegen sollen vollständig abgeschafft werden, und Barrieren für den Import von bestimmten Lebensmitteln sollen fallen.<BR \/><h3>\r\nMeloni sieht Kommunikationsproblem <\/h3>\r\nDie italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni warnte nach Trumps Zolldrohungen gegen europäische Länder vor einer Eskalation. Offensichtlich gebe es zwischen den beiden Seiten ein Kommunikationsproblem, sagte die Regierungschefin bei einem Besuch in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. Jetzt sei es notwendig, „den Dialog wieder aufzunehmen und eine Eskalation zu vermeiden“.<BR \/><BR \/>Meloni bezeichnete die neuesten Zolldrohungen des US-Präsidenten als „Fehler“. Die Entsendung von Soldaten durch acht andere europäische Länder zu einer Erkundungsmission auf die dänische Insel sei nicht gegen die USA gerichtet. Dies dürfe nicht als „anti-amerikanisch“ interpretiert werden. Die italienische Ministerpräsidentin berichtete, dass sie deshalb selbst mit Trump telefoniert habe. „Ich glaube, dass es in dieser Phase sehr wichtig ist, miteinander zu sprechen.“<h3>\r\nTrump hatte Zölle gegen acht Länder angekündigt <\/h3>\r\nDas NATO-Gründungsmitglied Italien beteiligt sich nicht an der aktuellen Erkundungsmission unter dänischer Führung. Meloni gilt im Kreis der europäischen Regierungschefs als eine derjenigen, die einen guten Zugang zu Trump haben. Der US-Präsident hatte am Samstag unter Verweis auf den Konflikt um Grönland zusätzliche Zölle gegen acht europäische Staaten – Dänemark, Deutschland, Norwegen, Schweden, Frankreich, Großbritannien, die Niederlande und Finnland – angekündigt. Sie sollen gelten, bis ein Abkommen über den Verkauf der zu Dänemark gehörenden Insel an die USA erzielt ist.<BR \/><BR \/>Der niederländische Außenminister David van Weel kritisierte Trumps Zolldrohung gegen europäische Verbündete am Sonntag als unnötige „Erpressung“. Dieses Vorgehen Trumps helfe weder der NATO noch Grönland, sagte van Weel im niederländischen Fernsehen. Die NATO-Übung auf Grönland, an der sich die acht europäischen Länder beteiligen, gegen die Trump seine Zolldrohung gerichtet hat, solle die Bereitschaft Europas zeigen, beim Schutz der dänischen Arktisinsel zu helfen. Trump sollte die diplomatischen Bemühungen im Streit über seinen Anspruch auf Grönland nicht mit dem transatlantischen Handel verknüpfen.<h3>\r\n„Europäische Antwort auf diese Drohung“ <\/h3>\r\nDeutschland darf sich nach Ansicht seines Vizekanzlers Lars Klingbeil von der Grönland-Politik der USA nicht einschüchtern lassen. „Wir dürfen uns nicht erpressen lassen von dem, was da gerade passiert“, sagte der SPD-Vorsitzende am Sonntag. Den Weg, den Trump einschlage, könne man nicht mitgehen. „Wir lassen uns nicht einschüchtern, nicht mit Zöllen, nicht mit Worten, nicht mit Drohungen. Da müssen wir klar sein, unaufgeregt, aber klar“, sagte Klingbeil. Es werde „eine europäische Antwort geben auf diese Drohung und auf diese Ankündigung gestern“, fügte er hinzu. „Hier ist eine Grenze erreicht.“<BR \/><BR \/>Vertreter der EU-Staaten kommen am Sonntag zu einer Sondersitzung in Sachen Zölle zusammen. Nach den jüngsten Ankündigungen der USA sei für den Nachmittag eine außerordentliche Sitzung auf Botschafterebene einberufen worden, teilte die derzeitige zypriotische Ratspräsidentschaft mit.<BR \/><BR \/>Dänemark stimmt sich unterdessen mit seinen engsten europäischen Verbündeten ab. Noch am Sonntag werde Außenminister Lars Lokke Rasmussen zu Beratungen in die norwegische Hauptstadt Oslo reisen, teilte das dänische Außenministerium mit. Am Montag werde er in London sein und am Donnerstag die schwedische Hauptstadt Stockholm besuchen.<BR \/><BR \/>„In einer unruhigen und unvorhersehbaren Welt braucht Dänemark enge Freunde und Verbündete. Das sind Norwegen, das Vereinigte Königreich und Schweden“, sagte Rasmussen der Mitteilung zufolge.