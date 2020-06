Macron nimmt Einladung Putins nach Russland an

Der Besuch könnte „in den kommenden Monaten“ oder „vor Ende des Jahres“ stattfinden, die Coronavirus-Pandemie müsse jedoch berücksichtigt werden, hieß es. Macron sei „zuversichtlich, dass Frankreich mit Russland in einer Reihe von Fragen Fortschritte machen kann“.Die Videokonferenz der beiden Staatschefs dauerte fast 2 Stunden. Inhaltlich sei es in dem Gespräch zwischen Putin und Macron auch um Libyen gegangen. Es gebe „gemeinsame Interessen bei der Stabilisierung“ des nordafrikanischen Krisenlandes, hieß es aus dem Präsidentenbüro.Bei der Konferenz habe Macron aber auch Unstimmigkeiten zwischen Frankreich und Russland angesprochen, wie etwa den Einsatz russischer Söldner, die in Libyen unter dem Namen Wagner im Einsatz sind. Laut der Website des Kremls machte Putin Macron klar, dass er die Bedenken des französischen Präsidenten kenne. „Wir werden Ihre Vorschläge in jeder bestmöglichen Weise unterstützen“, sei Putins Antwort gewesen.Der Austausch Macrons mit dem russischen Präsidenten kommt wenige Tage, nachdem Frankreich die Türkei scharf für ihren Einsatz im Libyen-Konflikt kritisierte. Die Türkei unterstützt die von der UNO anerkannte Einheitsregierung in Tripolis im Kampf gegen die Streitkräfte des Generals Chalifa Haftar, unter dessen Kontrolle sich ein Großteil des Südens und Ostens Libyens befinden.Russland hingegen unterstützt Haftar. Es wird vermutet, dass auch Frankreich den General favorisiert, obwohl Paris beteuert, neutral im Libyen-Konflikt zu sein.

apa