<b>von Zaki Laïdi, ehemaliger Sonderberater der Hohen Vertreterin der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik<\/b><BR \/><BR \/><BR \/>Wie konnte es in Frankreich zu dieser Situation kommen? Was erwartet uns als Nächstes in einer Zeit, in der der Druck der Märkte zunimmt, da die französische Verschuldung zunehmend untragbar wird?<BR \/><BR \/><BR \/>Um diese Krise zu verstehen, müssen wir zum Beginn der zweiten Amtszeit von Präsident Emmanuel Macron im Jahr 2022 zurückkehren.<BR \/><BR \/> Normalerweise führen nach der Wahl eines Präsidenten die anschließenden Parlamentswahlen zu einem Sieg des präsidialen Lagers und zu einer Angleichung von Exekutive und Legislative.<BR \/><BR \/>Dies war 2022 nicht der Fall. Um regieren zu können, musste Macron also Gesetze ohne Mehrheitsbeschluss durch die Nationalversammlung schleusen. Das konnte er tun, weil die französische Verfassung der Regierung erlaubt, Gesetze ohne Abstimmung zu erlassen, es sei denn, die Regierung stürzt. Auch das ist nicht geschehen. Macrons höchst unpopuläre Rentenreform, die das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 Jahre anhob, wurde auf diese Weise in Kraft gesetzt.<BR \/><BR \/><BR \/>Diese Schwierigkeiten bei der Bildung einer parlamentarischen Mehrheit mögen trivial erscheinen, da das Zusammenschustern tragfähiger Koalitionen in der gesamten Europäischen Union eine zeitraubende Praxis ist. Aber das französische politische System macht diesen Prozess noch problematischer, weil es eine Mischung aus Präsidentschafts- und Parlamentssystem ist.<h3>Drei Blöcke – keine Mehrheit<\/h3>Derzeit gibt es in der Nationalversammlung drei etwa gleich große Blöcke: die extreme Rechte (Rallye Nationale), die Mitte und die Rechte (die Macron mehr oder weniger unterstützen) und die Linke. <BR \/><BR \/>Die Linke und die extreme Rechte sind sich einig in der Abschaffung des Rentengesetzes und in der stärkeren Besteuerung der Reichen. Es ist jedoch undenkbar, dass sie gemeinsam regieren, da sie in Fragen der Identität, der Sicherheit, der Umwelt und der Einwanderung tiefgreifende Unterschiede aufweisen. <BR \/><BR \/>Der Mitte-Rechts-Block und die extreme Rechte können sich in Fragen wie Einwanderung und Sicherheit einigen, sind sich aber in der Wirtschaftspolitik - insbesondere bei den Renten - grundsätzlich uneins.<BR \/><BR \/>Die Realität ist jedoch noch komplexer, da diese drei Gruppen, mit Ausnahme der Nationalversammlung, ebenfalls gespalten sind. Die Linke ist gespalten in eine reformorientierte Sozialistische Partei und eine radikalisierte populistische Randgruppe unter der Führung von Jean-Luc Mélenchon, während die Kräfte der Mitte rechte, mitte-rechts und mitte-links Tendenzen umfassen, wobei die taktischen Unterschiede zwischen ihnen sehr deutlich sind.<BR \/><BR \/><BR \/>Logischerweise könnte man sich eine Koalition zwischen den Sozialisten und einem Block, der die Mitte und die Rechte umfasst, vorstellen. Dies scheint jedoch immer schwieriger zu werden, da die Berechnungen, die die politischen Parteien jetzt anstellen, von ihren Berechnungen für die Präsidentschaftswahlen 2027 überschattet werden. <BR \/><BR \/>Neben diesen Schwierigkeiten gibt es noch zwei weitere Probleme: den Hyperpräsidentialismus des politischen Systems und das Fehlen einer gemeinsamen Vision für die Zukunft des Sozialmodells des Landes.<h3>\r\nMacrons Führungsstil und seine Grenzen<\/h3>Macron hat ein gutes internationales Image. In Frankreich hat er eine angebotsseitige Politik verfolgt, die die Wirtschaftsleistung unbestreitbar verbessert hat – und zwar sowohl vor als auch während und nach der Pandemie. Aber Macron ist nach wie vor schlecht gerüstet, um die Regeln und die Realität der aktuellen französischen Politik zu verstehen.<BR \/><BR \/> Er wurde nie vor 2017 gewählt und hat keine lokale Verankerung. Er sieht sich als jemand, der über den Dingen schwebt, und nimmt wenig Rücksicht auf diejenigen, die ihm auch nur das kleinste bisschen Macht streitig machen. <BR \/><BR \/>Das ist ein typisch französisches Muster, das er von der Monarchie geerbt hat. Heute lehnen die meisten von Macrons Anhängern ihn ab, um sich selbst vor einem möglichen Debakel zu bewahren.<h3>\r\nDer Preis einer riskanten Entscheidung<\/h3>Macron zahlt jetzt den Preis für seine katastrophale Entscheidung von 2024, die Nationalversammlung nach den Europawahlen aufzulösen, obwohl er objektiv keinen Grund dazu hatte. Die heutige Krise ist die Folge dieser Entscheidung, die zur Ernennung von drei Premierministern in nur 13 Monaten geführt hat.<BR \/><BR \/>Macron ist dabei, einen vierten Premierminister zu ernennen, um Zeit zu gewinnen und Neuwahlen zu vermeiden. Aber wenn auch dieser neue Premierminister scheitert und Neuwahlen erneut zu einem ungültigen Parlament führen, wird der Druck auf Macron, zurückzutreten, enorm sein. Das beste Szenario ist also eine fragile Regierung, die Zeit bis zu den Präsidentschaftswahlen 2027 gewinnt. Aber das ist alles andere als garantiert.<h3>\r\nParteien ohne Kompromissbereitschaft<\/h3>Doch während Macrons Verantwortung erdrückend ist, ist auch die Untätigkeit der politischen Parteien in Frankreich für die aktuelle Situation verantwortlich. Alle sind auf die Präsidentschaftswahlen 2027 fixiert, jede tut so, als hätte sie eine absolute Mehrheit für sich und weigert sich, Kompromisse einzugehen.<BR \/><BR \/>Die aktuelle Krise ist auch darauf zurückzuführen, dass es keinerlei Überlegungen und keinen Konsens über die Zukunft des französischen Sozialsystems gibt. Von den öffentlichen Ausgaben in Höhe von 1.000 Euro (1.160 Euro), die die höchsten in Europa sind, werden etwa 250 Euro für die Renten und 200 Euro für die Finanzierung des Gesundheitswesens verwendet. Jeder weiß das, aber es gibt keinen Konsens darüber, wie man ein Sozialsystem modernisieren kann, das zwar echte Vorteile bietet, aber mittelfristig finanziell nicht tragbar ist.<h3>\r\nVerdrängung statt Verantwortung<\/h3>Um zu verstehen, wie sehr die Franzosen das Ausmaß ihrer Probleme leugnen, muss man sich nur vor Augen führen, dass sowohl die Linke als auch die Nationale Sammlungsbewegung für die Rücknahme der Rentenreform eintreten und eine Rückkehr zum früheren Renteneintrittsalter von 62 Jahren befürworten. Sie tun dies, obwohl sie die wachsende Gefahr erkennen, die die französische Staatsverschuldung für die Wirtschaft darstellt.<BR \/><BR \/>Die Tragödie der Präsidentschaft Macrons besteht darin, dass sein Projekt, das französische politische System zu modernisieren, gescheitert ist. Er hat das System in die Luft gesprengt, aber er hat keine wirkliche Vision, was an seine Stelle treten soll. Er trägt eine große Verantwortung, aber er ist nicht der Einzige, der daran schuld ist.<BR \/><BR \/><b>Über den Autor<\/b><BR \/>Zaki Laïdi, ehemaliger Sonderberater der Hohen Vertreterin der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik (2020-24), ist Professor an der Sciences Po.