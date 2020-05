Madonna spendet eine Million Dollar für Impfstoff-Suche

Dies gab EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Montag bei einer internationalen Geberkonferenz bekannt, die insgesamt 7,4 Milliarden Euro an Zusagen von Regierungen und Organisationen brachte.Madonnas Million ist nach Angaben aus EU-Kreisen in dem Gesamtergebnis enthalten.Ziel der Organisatoren ist, vor allem die Entwicklung eines Impfstoffs zu beschleunigen und dann dafür zu sorgen, dass alle Länder weltweit ihn zu erschwinglichen Preisen bekommen können.

apa/dpa