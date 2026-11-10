<BR \/>Auf diese Entwicklung weist ein 111 Seiten umfassender Bericht der parlamentarischen Anti-Mafia-Kommission hin. Unter dem Titel „Die neuen Vorgehensweisen der 'Ndrangheta in Norditalien“ untersucht der Bericht die zunehmende Präsenz und Vernetzung der Mafiaorganisationen im Norden des Landes. Verantwortlich für die Berichterstattung war die Kommissionspräsidentin Chiara Colosimo. Im Rahmen der Untersuchung wurden die Leiter der wichtigsten Staatsanwaltschaften Norditaliens angehört.<BR \/><BR \/>Der Nationale Anti-Mafia-Staatsanwalt Giovanni Melillo sieht insbesondere in der zunehmenden Integration der mafiösen Organisation eine erhebliche Gefahr. Die Unterschiede zwischen den italienischen Mafiaorganisationen bestünden weiterhin, erklärte er. Allerdings zeigten bedeutende Ermittlungsverfahren zu ihren internationalen Aktivitäten und ihrer wirtschaftlichen Durchdringung immer häufiger Formen der Zusammenarbeit. Diese Entwicklung betrifft vor allem den internationalen Drogenhandel. Melillo verwies auf Ermittlungen entlang der Achse Mailand-Reggio Calabria, bei denen umfangreiche Kokainlieferungen aufgedeckt wurden. Dabei hätten Personen mit traditionellen Verbindungen zur Camorra Vermittlungsfunktionen übernommen, teilweise auch im Auftrag der 'Ndrangheta.<BR \/><BR \/>Auch die Mailänder Staatsanwältin Alessandra Cerreti, die das Ermittlungsverfahren „Hydra“ leitet, beschreibt ein System, in dem unterschiedliche Mafiaakteure ihre Kontakte und wirtschaftlichen Möglichkeiten miteinander verbinden. Die Zusammenarbeit folgt dabei einer wirtschaftlichen Logik: Die einzelnen Gruppierungen behalten ihre eigenen Anführer und ihre jeweilige Identität, stimmen sich jedoch ab, wenn gemeinsame Geschäfte größere Gewinne versprechen.<BR \/>Dass diese Entwicklung nicht auf die Lombardei beschränkt ist, zeigt auch die Situation in Ligurien. Der Genueser Staatsanwalt Nicola Piacente warnte davor, die 'Ndrangheta in Genua als isoliert agierende Organisation zu betrachten, die den Drogenhandel allein kontrolliere. <BR \/><BR \/>Neuere Ermittlungen hätten vielmehr stabile und strategische Beziehungen zwischen kalabrischen und albanischen kriminellen Organisationen offengelegt. Auch in Turin wurden Verbindungen zwischen 'Ndrangheta und Cosa Nostra festgestellt. Nach Erkenntnissen der dortigen Anti-Mafia-Ermittler sollen beide Organisationen denselben Buchhalter genutzt haben, um die Regeln des Finanzmarktes zu umgehen.<BR \/><BR \/>Damit zeichnet sich ein grundlegender Wandel ab: Die Mafiaorganisationen konkurrieren nicht mehr ausschließlich miteinander um Territorien und Einfluss. Wo es wirtschaftlich vorteilhaft ist, kooperieren sie über traditionelle Grenzen hinweg. Drogenhandel, öffentliche Aufträge, Finanzgeschäfte und Geldwäsche werden zunehmend zu gemeinsamen Geschäftsfeldern. Die neue Gefahr liege deshalb nicht in der Entstehung einer einzigen Super-Mafia, sondern in einem flexiblen, überregionalen Kartell krimineller Organisationen. Die einzelnen Clans bleiben eigenständig - doch wenn es um profitable Geschäfte geht, ziehen sie immer häufiger an einem Strang, warnen die Ermittler.