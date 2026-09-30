In Südtirol sind 2025 zwei Menschen an den schweren Folgen von Essstörungen (Magersucht) gestorben – gesamtstaatlich waren es sogar 4158 Tote. Trotzdem gibt es in Südtirol aber noch viel zu tun.<BR \/><BR \/>„Wir haben noch kein Day Hospital für Menschen mit Essstörungen in Meran und in Schlanders – der Westen ist bei uns unterentwickelt beim Day-Hospital-Angebot“, bemängelt Pycha. Und: Südtirol habe keine Fachabteilung für Erwachsene. Dabei sind die 18- bis 25-Jährigen die größte Altersgruppe bei den Patienten mit Essstörungen. Diese Fachabteilung soll erst in sieben Jahren entstehen, angeschlossen an die Psychiatrie in Brixen. „Was sonst eine Fachabteilung täte, müssen wir derzeit aufteilen auf drei Abteilungen: Subintensiv, Innere Medizin und Psychiatrie“, erklärt der Primar. „Wir arbeiten seit über eineinhalb Jahren an einer Regelung, damit der Arzt in der Notaufnahme genau weiß, was er zu tun hat und einen Betroffenen nicht nach Hause schickt.“ Eine Fachabteilung für Kinder gebe es hingegen bereits – in der Pädiatrie-Abteilung des Krankenhauses Brixen. <h3>\r\nFast 700 Patienten in Behandlung<\/h3>Während der Corona-Zeit ist die Zahl der Betroffenen von Essstörungen in Südtirol um 35 Prozent gestiegen. Seither nehmen die Fälle jährlich um 5 bis 8 Prozent zu – nur einmal, von 2023 auf 2024 flauten die Fall-Zahlen kurz ab, weiß der Primar. Bei den Minderjährigen habe die Neuerkrankungsrate 2025 sogar um 21 Prozent zugenommen. In absoluten Zahlen: 2025 waren in Südtirol 693 Patienten mit Essstörungen in Behandlung – um 43 mehr als 2024; ein Drittel davon leiden unter Magersucht.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1366035_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>In 92 Prozent der Fälle von Essstörungen sind Frauen betroffen. Und sie werden immer jünger: Die jüngsten Patienten sind erst elf Jahre alt, berichtet der EATNET-Koordinator. Dieser Trend zeige sich in ganz Europa. „Die sozialen Medien sind da mitverantwortlich – und die verbreitete Möglichkeit, mit Diäten umzugehen“, gibt Pycha zu bedenken. „Über Algorithmen werden jungen Mädchen in den sozialen Netzwerken Diäten vorgeschlagen, die als nützlich beschrieben werden – no fat und low carb. Dabei ist es gerade für Mädchen in der Pubertät gegen jede hormonelle Entwicklung, Gewicht abzunehmen. Man darf da ruhig bummelig werden“, sagt Pycha. <h3>\r\nBetroffene sträuben sich vor Behandlung<\/h3>Das Dilemma: „Die meisten Betroffenen wollen von Behandlung nichts wissen, die längste Weile. Sich zu einer Behandlung bereit zu erklären ist für die Betroffenen der schwierigste Schritt.“ Magersüchtige seien oft eher niedergeschlagen und depressiv, das Hungern mache sie dann aber euphorisch. „Das hält sie aufrecht – zugleich wird die Familie immer verzweifelter, wenn die Tochter immer weniger isst“, berichtet Pycha. Auch werden Magersüchtige dann immer „mächtiger“ in der Familie – sie merken, wie viel Aufmerksamkeit sie dadurch erhalten – aber ein positiver Gewinn ist das nicht, warnt Pycha. „Bei der Magersucht entsteht dann eine Körperschemastörung: Ich fühle mich zu dick, obwohl ich viel zu mager bin. Zu dick, weil mein Magen geschrumpft ist, sodass er sich dehnt, wenn er ein bisschen Nahrung bekommt. Und das empfinde ich als große Blähung, als Druck und Schmerzen und das wird dann empfunden als: Ich bin zu dick“, erklärt der Primar.