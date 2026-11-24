Es ist der erste Besuch eines ungarischen Regierungschefs in der Ukraine seit 2015. Er wird von Außenministerin Anita Orbán begleitet.<BR \/><BR \/>Unter Magyars Vorgänger Viktor Orbán, der auch als Verbündeter Russlands galt, das Krieg gegen die Ukraine führt, hatte es schwere Spannungen zwischen Kiew und Budapest gegeben. Insbesondere ging es in dem Konflikt um die Rechte der ungarischen Minderheit, die im ukrainischen Transkarpatien lebt. <BR \/><BR \/>Das ukrainische Parlament hat Mitte Oktober Gesetzesänderungen zum muttersprachlichen Unterricht ethnischer Minderheiten erlassen, wodurch der Konflikt beigelegt werden konnte.