Die Südtiroler Maklervereinigung übt Kritik an der neuen Regelung zum Erwerb geschlossener Höfe. Seit Juni 2025 ist für den Kauf eines geschlossenen Hofes die Genehmigung der Höfekommission erforderlich. Ziel der Regelung ist es laut Landesregierung, Spekulationen zu verhindern und den Erhalt der Höfe in Südtirol zu sichern. Die Maklervereinigung bewertet die Auswirkungen des Gesetzes jedoch kritisch. <BR \/><BR \/>In einer Stellungnahme erklärt sie, dass die Regelung den Kreis möglicher Käufer deutlich einschränke und dadurch langfristig zu einer Wertminderung der Höfe führen könne. Weniger potenzielle Käufer würden nach Ansicht der Vereinigung automatisch zu niedrigeren Preisen führen. Besonders problematisch sei laut Südtiroler Maklervereinigung, dass auch Personen mit engem Bezug zu einem Hof vom Erwerb ausgeschlossen sein könnten. <BR \/><BR \/>Als Beispiel werden Kinder von Bauernfamilien genannt, die zwar seit Jahren bei der Bewirtschaftung mithelfen, aber nicht als Landwirte eingetragen sind oder die geforderten formalen Voraussetzungen nicht erfüllen. Die Vereinigung stellt zudem die Begründung infrage, wonach die neue Regelung einem Ausverkauf der Höfe an auswärtige Käufer entgegenwirken soll. <h3>\r\nHöfe werden an Wert verlieren<\/h3>Es gebe aus ihrer Sicht keine Belege für ein flächendeckendes Problem. Vielmehr würden einzelne Fälle in besonders gefragten Tourismusgemeinden nicht die Situation der Mehrheit der geschlossenen Höfe widerspiegeln. Die Südtiroler Maklervereinigung betont, dass der Schutz der geschlossenen Höfe ein wichtiges Ziel sei. <BR \/><BR \/>Die aktuelle Regelung könne jedoch nach ihrer Einschätzung das Gegenteil bewirken und dazu führen, dass Höfe an Wert verlieren und ihre wirtschaftliche Zukunft erschwert wird. Sie fordert daher eine Überarbeitung der Bestimmungen. Die Aussagen stammen aus einer Stellungnahme der Südtiroler Maklervereinigung. Die Landesregierung hat sich zu den darin geäußerten Kritikpunkten bislang nicht geäußert.