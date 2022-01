Malis Ex-Präsident Ibrahim Boubacar Keita mit 76 Jahren gestorben

Malis früherer Präsident Ibrahim Boubacar Keita ist tot. Keita, der das Land von 2013 bis 2020 regierte, starb am Sonntag im Alter von 76 Jahren in seinem Haus in Bamako, wie die Nachrichtenagentur AFP von seiner Familie erfuhr. Die Familie machte keine Angaben zu der Todesursache.