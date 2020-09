Mals: Thurner ist Bürgermeister – aber fast die Hälfte der Stimmen ungültig

Damit tritt der bisherige Vizebürgermeister das Erbe von Ulrich Veith (SVP) an, der der Gemeinde 10 Jahre lang vorstand.27 Kandidatinnen und Kandidaten der SVP und des Partito Democratico stellten sich zur Wahl.4892 Wahlberechtigte konnten am Sonntag und Montag ihre Stimme abgeben, 53,58 Prozent taten dies auch.Zwar entfielen 53,2 Prozent der Stimmen (1395) auf Josef Thurner, die restlichen 46,8 Prozent der Stimmzettel (1226) waren jedoch ungültig, davon wurden 765 Zettel weiß abgegeben.2015 gingen in Mals noch 4 Listen ins Rennen. Damals gingen 12 der 18 Sitze an die SVP und 6 an die Offene Gemeindeliste Mals. Die Süd-Tiroler Freiheit und PD gingen damals leer aus.

