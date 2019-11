Maltas Regierungschef Muscat kündigt Rücktritt an

Maltas Regierungschef Joseph Muscat wird nach Angaben aus seiner Partei am 18. Jänner zurücktreten. Muscat werde seine Ämter niederlegen, sobald seine Partei einen neuen Vorsitzenden gewählt habe, hieß es am Samstag in Valletta.