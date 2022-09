Manfred Mayr: „Dass es so knapp werden würde, hat man nicht gedacht“

Manfred Mayr: Ich sehe es sportlich. Sicherlich hat sehr wenig gefehlt. Ich möchte in erster Linie meinem Mitkandidaten Luigi Spagnolli zum Wahlerfolg gratulieren. Auch allen meinen Wählerinnen und Wählern möchte ich danken, für ihr großes Vertrauen. Ich sehe das Ganze jetzt also nicht nur negativ. Man tritt bei einer Wahl an, um zu gewinnen, aber man muss auch in Kauf nehmen zu verlieren. Wir haben von Anfang an gewusst, dass es sehr knapp werden würde. Dass es so knapp werden würde, hat man nicht gedacht. Ich war im Wahlkampf viel unterwegs und habe immer gesagt: Jede Stimme zählt. Wir haben das Möglichste gemacht. Ich muss allen Ortsgruppen, die mich unterstützt haben, meinen Dank aussprechen; aber auch dem Bezirksobmann Norbert Mayr, der mich sehr unterstützt hat und mit mir unterwegs war. Es ist ein Wermutstropfen, aber der Wähler hat immer recht. Wir haben mehr als einen Achtungserfolg erzielt. Ich sehe die Sache positiv.Mayr: Es war sicherlich strategisch die richtige Entscheidung, als SVP anzutreten. Wäre unsere Partei nicht angetreten, dann weiß ich nicht, wie die Wahlbeteiligung und das Ergebnis ausgefallen wären. In dieser Hinsicht haben wir sicherlich richtig gehandelt – allen Unkenrufen zum Trotz. Wir sind ja für diese Entscheidung sehr kritisiert worden. Aber in der Demokratie ist es so: Meine Kandidatur war ein Angebot an alle Wählerinnen und Wähler. Und es ist demokratiepolitisch recht und billig, dass wir einen Kandidaten gestellt haben. Das Ergebnis hat uns recht gegeben.Mayr: Daran denke ich überhaupt nicht. Ich habe mich auf diese Wahl konzentriert. Von einer Wahl zur nächsten zu hüpfen, bringt nicht viel. Ich danke den Wählerinnen und Wählern für das Vertrauen. Ich werde die Ortsgruppen zu einer Marende einladen, um ihnen dafür zu danken, dass sie mich so unterstützt haben. Auf die Landtagswahlen denke ich jetzt am allerwenigsten – ich denke an meine Gemeinde und meine Aufgaben als Bürgermeister.