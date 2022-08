Manfred Mayr ist der Kandidat für Senatswahlkreis Bozen-Unterland

2 Mitglieder des Parteiausschusses enthielten sich.Für die Vertreter aus dem Unterland sei es wichtig, einen eigenen Kandidaten aufzustellen. SVP-Obmann Philipp Achammer hatte im Gespräch mit STOL betont, dies sei ein Angebot an die deutschsprachige und die italienischsprachige Bevölkerung – „nach 9 Jahren, in denen wir entweder einen italienischen Kandidaten unterstützt haben oder in einem Bündnis angetreten sind“.Doch bevor die Kandidatur in trockenen Tüchern war, gab es noch ein Treffen zwischen dem Landeshauptmann, dem Parteiobmann und den Bezirksobmännern von Bozen und Unterland. Und das letzte Wort hatte der Parteiausschuss. Dieser hat Manfred Mayr nun als Kandidaten bestätigt.„Der schwierige Teil der Aufgabe liegt mit der Parlamentswahl aber noch vor uns. Wir müssen ein Programm erstellen für jene Gebiete, wo Manfred Mayr noch nicht bekannt ist“, sagte der Unterlandler SVP-Bezirksobmann Norbert Mayr. „Alle Ortsgruppen und alle Bürgermeister im Unterland stehen hinter Manfred Mayr.“