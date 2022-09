Manfred Vallazza von allen Parteifunktionen suspendiert

SVP-Obmann Philipp Achammer hat den Landtagsabgeordneten Manfred Vallazza von sämtlichen Parteifunktionen suspendiert. - Foto: © Matteo Groppo

SVP-Obmann Philipp Achammer hat den Landtagsabgeordneten Manfred Vallazza am Dienstag von sämtlichen Parteifunktionen suspendiert.„Im Hinblick auf die eingehende und umfassende Klärung der erhobenen Vorwürfe wird Manfred Vallazza vorläufig von sämtlichen Parteifunktionen suspendiert“, heißt es in der Erklärung des Parteiobmannes.Damit macht Achammer erstmals von der Möglichkeit Gebrauch, die ihm die SVP-Landesversammlung am Samstag durch eine Statutenänderung zugesprochen hat.Die SVP-Leitung muss innerhalb von 30 Tagen nicht nur die Maßnahme des Parteiobmannes ratifizieren, sondern daraufhin auch über die definitive Klärung der Angelegenheit befinden.Manfred Vallazza betont seinerseits weiterhin, sich gegen die erhobenen Vorwürfe zur Wehr setzen zu wollen.