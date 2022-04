Mangott: „Putin hat seit Kriegsbeginn deutlich an Zustimmung gewonnen“

„ Der Einsatz einer taktischen Nuklearwaffe ist sicherlich nicht auszuschließen, aber derzeit nicht wahrscheinlich. ” — Gerhard Mangott, Politikwissenschaftler

Professor Gerhard Mangott: Die meisten Militärexperten sind davon ausgegangen, dass die russischen Streitkräfte angesichts ihrer qualitativen und quantitativen Überlegenheit, die Ukrainer relativ rasch besiegen werden. Diese Militärexperten hatten Unrecht, der Krieg zieht sich in die Länge. Die Ukraine war durch die Waffenlieferungen aus dem Westen, aber auch durch die hohe Verteidigungsmoral, in der Lage, den Russen Niederlagen zuzufügen. Das nächste Ziel der Russen ist die Eroberung des Donbass. Aber es wird nicht leicht sein für die russischen Streitkräfte, diese Eroberung erfolgreich zu Ende zu bringen. Die Gegenwehr der Ukrainer wird sehr stark sein. Es wird zu einem sehr verlustreichen und blutigen Konfrontationskampf zwischen den beiden Armeen in Donbass kommen. Dieser Krieg wird uns noch länger begleiten.Mangott: Ich denke, dieser Krieg wird sich noch Monate hinziehen. Die russischen Truppen beschießen derzeit die ukrainischen Stellungen entlang der Kontaktlinie mit schwerer Artillerie. Gleichzeitig greifen sie aus der Luft an, um die Stellungen zu schwächen. Sprich: um möglichst viele ukrainische Soldaten zu töten. Danach werden sie in einer offenen Feldschlacht mit Panzern vorrücken. Das ist für den Verteidiger etwas besser als für den Angreifer. Und da das Gebiet flach ist und es keine Möglichkeiten gibt, sich zu schützen, wird das eine sehr blutige Schlacht werden. Wenn die Ukraine aber vom Westen keine schweren Waffen erhält, dann wird sich Russland wohl durchsetzen.Mangott: Das stimmt. Die Begründung des Westens ist, dass es hier einen Angriffskrieg vonseiten Russlands auf die Ukraine gibt. Daher kann man völkerrechtskonform die verteidigende Seite, also die Ukraine, mit Waffen beliefern. Ausgeschlossen bleibt aber, dass westliche Truppen auf ukrainischem Territorium eingesetzt werden.Mangott: Das würde bedeuten, dass der Westen zur Kriegspartei wird, mit der gesamten Eskalationsgefahr, die ein solcher Schritt mit sich bringt, bis hin zum Einsatz von taktischen nuklearen Waffen. Dann hätten wir einen großflächigen Krieg.Mangott: Russland hat immer wieder auf sein Nuklear-Arsenal verwiesen und auch die Alarmbereitschaft bei seinen Nuklearstreitkräften um eine Stufe erhöht. Das soll sicher ein Signal an den Westen sein, dass dieser nicht zu weit gehen darf, da sich Russland das nicht gefallen lassen würde. Und es ist auch ein Signal an die westliche Bevölkerung, wie weit dieser Krieg eskalieren könnte, wenn sich die Regierungen der westlichen Staaten über eine rote Linie hinausbewegen. Der Einsatz einer taktischen Nuklearwaffe ist sicherlich nicht auszuschließen, aber derzeit nicht wahrscheinlich. Für den Fall, dass es zu direkten Kampfhandlungen zwischen der NATO und Russland kommen sollte, ist ein solcher Einsatz aber wahrscheinlich.Mangott: Nein, es gibt derzeit keine sozialen Proteste. Hätte es welche gegeben, in nennenswerter Zahl, dann würden wir das wissen. Bis jetzt haben die westlichen Sanktionen vor allem den Finanzsektor erfasst und erst jetzt schrittweise die Realwirtschaft. Es ist zwar so, dass es eine deutliche Preissteigerung gibt – von über 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr, das betrifft aber vor allem Autos und elektrische Konsumgüter. Früher oder später werden sich die Sanktionen aber auch auf die breite Bevölkerung auswirken. Trotzdem ist nicht zu erwarten, dass es zu großen sozialen oder gar politischen Protesten kommen wird – zumindest nicht in absehbarer Zukunft.Mangott: Ja, zumindest, wenn man den Meinungsumfragen des unabhängigen Meinungsforschungsinstituts Lewada trauen darf. Demnach ist die Zustimmung zu Putin seit Beginn des Krieges deutlich gestiegen und eine Mehrheit des russischen Volkes steht hinter diesem Krieg, oder wie die Russen es nennen: hinter dieser militärischen Spezialoperation.Mangott: Das offizielle Narrativ ist, dass es in Donbass einen Völkermord gibt – an den ethnischen Russen und den russischsprachigen Ukrainern. Damit begründet Russland diesen Krieg. Das verfängt bei einem großen Teil der Bevölkerung, vor allem bei jenem Teil, der von den Staatsmedien abhängig ist. Zudem gibt es auch jene Bürger, die diesen Krieg zwar nicht wollen, ihn aber schulterzuckend zur Kenntnis nehmen.Mangott: Nein, das war sowohl aus Sicht der Militärexperten falsch, als auch aus Sicht von politischen Analytikern. Die Kriegs-Operationen im Norden der Ukraine – der Angriff auf Kiew oder auf Charkiw – waren für Russland ein Misserfolg. Gleichzeitig sind die russischen Streitkräfte aber im Süden der Ukraine sehr weit und erfolgreich vorgestoßen. Es ist also völlig verfrüht von einer Niederlage Putins zu sprechen, auch nicht von einer Niederlage der russischen Streitkräfte. Wir im Westen hören vornehmlich von russischen Misserfolgen, es gibt aber auch Erfolge, das darf man nicht außer Acht lassen.