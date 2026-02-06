Armin Gatterer ist seit 1989 im Landesdienst, mit Ende Mai 2026 wird der derzeitige Direktor des Ressorts Innovation, Forschung, Museen, Denkmalpflege und Deutsche Kultur in den Ruhestand treten. Mit Gatterers Nachfolge hat sich die Landesregierung am 6. Februar befasst.<BR \/><BR \/>Einem Schreiben von Landesrat Philipp Achammer folgend, hat Personallandesrätin Magdalena Amhof den entsprechenden Beschluss eingebracht, mit dem Manuela Defant ab 1. Juni zur Ressortdirektorin ernannt wird. Defant leitet derzeit die Abteilung Wirtschaftsentwicklung, kann zudem auf Führungserfahrung bei IDM Südtirol, der BLS sowie mehreren Landesämtern vorweisen. Die studierte Juristin hat dabei zahlreiche strategische Projekte verantwortet, kann auf Fachkompetenz und Verhandlungsgeschick verweisen und ist die Zusammenarbeit mit unterschiedlichsten Ebenen gewohnt. <BR \/><BR \/>„Ich durfte bereits in der vergangenen Legislatur mit Manuela Defant zusammenarbeiten und schätze ihre Erfahrung, ihre Fachkompetenz und ihre Verlässlichkeit. Ich bin überzeugt, die Ressortdirektion auch weiterhin in guten und erfahrenen Händen zu wissen“, betont Landesrat Achammer.