Margreid: Andreas Bonell ist Bürgermeister

Er setzte sich gegen Matteo Degasperi (Insieme per Magré) und Roland Barcatta (SVP) mit 53, 2 Prozent der Stimmen durch und tritt somit die Nachfolge der scheidenden Bürgermeisterin Theresia Degasperi Gozzi an, die die maximale Amtszeit erreicht hatte.An der Wahl, zu der 2 Listen antraten – die SVP und „Insieme per Magré“ – nahmen 75,55 Prozent der 961 Wahlberechtigten teil.Bislang besetzte die SVP 12 Sitze im Gemeinderat, „Insieme per Magré“ 3 Sitze.

stol