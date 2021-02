Mario Draghi: Letzte Hürde Abgeordnetenkammer

In der italienischen Abgeordnetenkammer hat am Donnerstag die Debatte über die neue Regierung von Premier Mario Draghi begonnen. Nach der Debatte steht am Abend die Vertrauensabstimmung für Draghis Kabinett auf dem Programm. Das Votum vom Mittwochabend im Senat sorgt unterdessen für heftige Turbulenzen in der Fünf-Sterne-Bewegung. Das Parteigremium wies am Donnerstag 15 Senatoren aus der Partei aus, weil sie entgegen der Parteilinie gegen die Regierung Draghi gestimmt haben.