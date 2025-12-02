„Wenn wir die Lücke im Vergleich zu anderen Ländern nicht schließen und diese Technologien nicht in großem Maßstab übernehmen, riskiert Europa eine Zukunft der Stagnation – mit all den damit verbundenen Folgen“, sagte der 78-jährige Draghi.<h3>\r\n„Regeln schnell anpassen“<\/h3>„Man muss Regeln schnell anzupassen, sobald konkrete Erkenntnisse über Risiken und Nutzen vorliegen. Genau hier ist Europa ins Stocken geraten“, fügte er hinzu und bezog sich dabei auf Regulierungen im Bereich neuer Technologien, insbesondere im Bereich der künstlichen Intelligenz. <BR \/><BR \/>„Wir haben anfängliche und vorläufige Bewertungen behandelt, als wären sie gefestigte Lehren, und sie in Gesetzen verankert, die äußerst schwer zu ändern sind“, kritisierte der gebürtige Römer.<BR \/><BR \/>Draghi betonte, dass die EU durch die Einführung von KI einen erheblichen wirtschaftlichen Impuls erhalten könnte. „Sollte die KI-Entwicklung ähnlich verlaufen wie die digitale Entwicklung in den USA, könnte es einen Schub von knapp 0,8 Prozent des Bruttoinlandprodukts pro Jahr geben“, sagte er.