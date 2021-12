Mario Draghi will die Zügel für Impfverweigerer enger ziehen

Es sei von entscheidender Bedeutung zu verstehen, wie stark sich die neue Omikron-Variante ausbreitet, sagt der italienische Gesundheitsminister Roberto Speranza. Die neue Variante sei bereits in 89 Ländern festgestellt worden und die Zahl der Fälle verdopple sich innerhalb von 1,5 bis 3 Tagen. Dies geht aus dem neuesten Bericht des „Istituto superiore di Sanità“ (ISS) hervor.Ebenfalls in diesem Bericht liefert das ISS neue Daten zur Sterblichkeit von Covid 19: Ungemipfte Personen haben das 45-fache Risiko an Covid 19 zu versterben als 3-fach geimpfte Personen.Die Wirksamkeit des Impfstoffs gegen einen schweren Coronaverlauf liege demnach bei 92,7 Prozent und sinke auf 82,6 Prozent bei jenen Personen, bei denen die Impfung länger als 150 Tage her ist.Auf der Grundlage dieser Daten will Ministerpräsident Mario Draghi die Gültigkeitsdauer des Green Pass von 9 auf 6 oder 5 Monate einschränken, um die Booster-Impfungen voranzubringen.Eine weitere Hypothese die derzeit kursiert ist, dass die italienische Regierung die Ausweitung der 2G-Pflicht auf weitere Bereiche erwägt – beispielsweise im öffentlichen Nahverkehr oder in Einkaufszentren.Was den Zugang zu Diskotheken anbelangt, so steht eine Art 2G-Plus im Raum: In Diskotheken könnten dann nur mehr Geimpfte oder Genesene, die zusätzlich noch einen negativen Coronatest vorweisen können.Strengere Regeln könnte es künftig auch für für den Zugang zu Sportveranstaltungen, Konzerten, Kinos und Theateraufführungen geben.

sor