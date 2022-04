Mario Draghi wird nach Washington fahren und US-Präsident Biden treffen

Im Fokus des ersten Besuchs von Draghi als Ministerpräsident Italiens im Weißen Haus stehen zudem Beratungen über das weitere Vorgehen in der Ukraine, Wirtschafts- und Sicherheitsfragen sowie der Kampf gegen die Klimakrise.Biden und Draghi wollen darüber hinaus über die Vorbereitungen zu den G7- und NATO-Gipfeln im Juni in Bayern und in Madrid sprechen.