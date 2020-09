Marling: Felix Lanpacher ist der neue Bürgermeister

Er setzte sich mit 67,3 Prozent der abgegebenen Stimmen durch und tritt somit die Nachfolge des scheidenden Bürgermeisters Walter Franz Mairhofer (SVP) an, der die maximale Amtszeit erreicht hatte. Lanpacher war bisher bereits Vizebürgermeister.An der Wahl, zu der 27 Kandidaten aus 4 Listen antraten, nahmen 63,22 Prozent der 2300 Wahlberechtigten teil.2015 konnte die SVP 11 Sitze im Gemeinderat für sich beanspruchen, die Freiheitlichen 2 Sitze, der PD und die Liste „Alleanza per Marlengo“ jeweils einen Sitz.Der PD trat bei den heurigen Wahlen nicht mehr an, dafür aber die „Lista Civica Marlengo“.

stol