Maske bei der Arbeit: Das gilt ab Mai

Vorneweg: Für private Unternehmen gilt ab dem 1. Mai keine generelle Maskenpflicht mehr, außer, es wird mittels Betriebsabkommen oder mit den Gewerkschaften anders geregelt.Wo viele Menschen aufeinandertreffen, wie in Supermärkten, Einkaufszentren und Unternehmen, wo es nicht möglich ist, Abstand zu halten, wird das Tragen von Masken ebenfalls empfohlen. Eine eventuelle Maskenpflicht in Geschäften und Supermärkten gelte hingegen nur für die Mitarbeiter, falls von den Gewerkschaften so geregelt, nicht aber für die Kunden.In der öffentlichen Verwaltung hingegen ist laut Rundschreiben vom Minister für die öffentliche Verwaltung, Renato Brunetta, das Tragen der FFP2-Maske zwar nicht verpflichtend, aber auch nach dem 1. Mai dringend empfohlen. Am Donnerstag hat Gesundheitsminister Roberto Speranza das Dekret unterschrieben , wonach die Maskenpflicht bis zum 15. Juni im Fern- und Nahverkehr, in Unterhaltungsräumen und Sporthallen aufrecht bleibt.