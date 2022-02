Maske im Freien fällt – der Fahrplan für die kommenden Wochen

Mit heute fällt nicht nur die Maskenpflicht im Freien, auch die Diskotheken dürfen wieder öffnen – mit strengen Covid-Vorschriften. So benötigt man einen Super Green Pass für den Eintritt in eine Diskothek und im Innenraum ist das Tragen eine Maske Pflicht, mit Ausnahme der Tanzfläche. Zudem gilt für Diskotheken eine Kapazitätsgrenze von 50 Prozent.Der Corona-Notstand in Italien gilt bis zum 31. März. So wie es derzeit ausschaut, wird ihn die italienische Regierung auch nicht mehr verlängern, es sei denn die epidemiologische Lage verschlechtert sich wieder. Mit dem Ende des Notstands läuft auch die Möglichkeit des vereinfachten Smart working aus. Will heißen: Will ein Mitarbeiter nach dem Notstand in Smart working arbeiten, muss der Betrieb, wie vor Corona, einen individuellen Vertrag mit dem Mitarbeiter abschließen.Mit dem Ende des Ausnahmezustands könnte auch die Pflicht zum Tragen von Masken in geschlossenen Räumen entfallen. Dies scheint aber noch nicht ganz fix zu sein.Mit dem 15. Juni endet die Impfpflicht für die über 50-jährigen Bürger in Italien. Die Impfpflicht gilt auch für folgende Berufsgruppen: Ärzte, Krankenschwestern und -pfleger, Schulpersonal, Mitarbeiter von Verteidigungs-, Sicherheits- und Hilfsorganisationen sowie der örtlichen Polizei.

