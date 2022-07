Masken bei der Arbeit empfohlen und Smart Working: Vereinbarung steht

In geschlossenen Räumen, in öffentlich zugänglichen Räumen oder in Fällen, in denen der Abstand von einem Meter nicht eingehalten werden kann, bleibt die Verwendung von FFP2-Masken eine wichtige Schutzmaßnahme zum Schutz der Gesundheit der Arbeitnehmer und zur Verhütung von Ansteckungen: So steht es in der Vereinbarung, die am Donnerstagabend von allen Sozialpartnern im Arbeitsministerium unterzeichnet wurde.