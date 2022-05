Masken-Verwirrung: Darum hält sich Italien nicht an die EU-Empfehlung Masken-Verwirrung: Darum hält sich Italien nicht an die EU-Empfehlung

Am 16. Mai fallen in europäischen Flugzeugen die Masken – und Italien macht nicht mit. Die Pandemie zeigt: In der Krise entscheiden die Staaten. Warum eigentlich?