Maskenpflicht am Arbeitsplatz könnte doch verlängert werden

Seit 1. Mai sind die Corona-Regeln in Italien deutlich gelockert worden: Der Green Pass ist de facto abgeschafft und die Maskenpflicht nur mehr in einigen Bereichen aufrecht: In Bussen, im Zug, in Theatern, in Kinos und bei Veranstaltungen in Innenräumen. Am Arbeitsplatz wird die Maske „dringend empfohlen“. Nun könnte aus der Empfehlung doch wieder eine Pflicht werden. Zumindest die Unternehmen wollen diesen Weg wählen.