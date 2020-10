Maskenpflicht: „Halten wir uns an die Regeln, dann brauchen wir keine neuen“

Landeshauptmann Arno Kompatscher informierte über die Videokonferenz der Präsidenten der Regionen und Autonomen Provinzen mit den Ministern für Gesundheit, Roberto Speranza, und für Regionen, Francesco Boccia am Montag.Die Präsidenten der Regionen seien sich einig, besser auf die strikte Einhaltung der geltenden vorbeugenden Regeln hinzuarbeiten statt auf eine Verschärfung derselben: „Die aktuellen Grundregeln wie der Abstand bei sozialen Kontakten und Menschenansammlungen, das Händewaschen und der Mund-Nasen-Schutz sind aus epidemiologischer Sicht angemessen und sinnvoll, um die Ansteckungsraten niedrig zu halten und somit erneute Schließungen der wirtschaftlichen Tätigkeit und somit Gefährdung von Arbeitsplätzen zu verhindern“, sagte der Landeshauptmann.Kompatscher hatte in der Videokonferenz auch dafür plädiert, die Dauer der Quarantäne und die Zahl der erforderlichen negativen Tests nach Genesung den geringeren Standards in anderen europäischen Ländern anzugleichen, um die Testlabors zu entlasten und die Akzeptanz der Bevölkerung für die Testverfahren zu erhöhen.Gesundheitsminister Speranza sicherte zu, dies mit den Experten der obersten Gesundheitsbehörde (Istituto Superiore di Sanità) zu bewerten.Um die Regeln nicht verschärfen zu müssen, richtet die Landesregierung einen dringenden Appell an die Bevölkerung: „Nun ist der gute Wille, die Disziplin und das Verantwortungsbewusstsein von uns allen gefordert. Aufgrund der Tests wissen wir, dass in jüngster Zeit die meisten Neuinfektionen auf private Feste und Feiern zurückzuführen sind.“Dort würden die Vorsichtsmaßnahmen leider oft nicht eingehalten.„Wir rufen auf, Feiern dieser Art entweder zu verschieben oder dabei zumindest alle Regeln zu befolgen. Dies schütze nicht nur jeden einzelnen, sondern die gesamte Gesellschaft“, so Landeshauptmann Kompatscher.Und abschließend: „Halten wir uns an die geltenden Regeln, dann brauchen wir keine neuen.“

lpa/liz