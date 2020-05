Maskenpflicht in Katar: 51.000 Euro Strafe bei Missachtung

Nach Angaben des Innenministeriums drohen Geldstrafen bis zu einer Höhe von umgerechnet knapp 51.000 Euro oder maximal 3 Jahre Gefängnis.Die Maskenpflicht gelte für alle Menschen, die das Haus verlassen, teilte das Innenministerium am späten Donnerstagabend auf Twitter mit. Ausgenommen seien Personen, die allein in einem Fahrzeug unterwegs seien.Nach offiziellen Angaben sind in Katar mehr als 28.000 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Neben Saudi-Arabien zählt Katar damit zu den am stärksten betroffenen Ländern in der arabischen Welt. 14 Menschen im Land seien an den Folgen der Krankheit bisher verstorben, teilte das Gesundheitsministerium mit.

apa/dpa