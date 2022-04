Maskenpflicht in Kinos, Theatern, Nahverkehr bis zum 15. Juni – Bei Arbeit „empfohlen“

in Bussen und Zügen im Nah- und Fernverkehr, in Kinos, Theatern sowie bei Veranstaltungen, die in geschlossenen Räumen stattfinden.Und wie schaut es am Arbeitsplatz aus? Es wird empfohlen, „Nase und Mund zu bedecken“, es soll aber keine Verpflichtung mehr geben – es sei denn, sie wird durch eine Betriebsvereinbarung festgelegt.In den Schulklassen soll das Tragen von Masken bis zum Schulende Pflicht bleiben.Bis zum 15. Juni sind Beschäftigte und Besucher von Gesundheitseinrichtungen und Altersheimen verpflichtet, eine Maske zu tragen.Diese Maßnahmen sind am Donnerstagnachmittag in der Abgeordnetenkammer in Rom so beschlossen worden. Gesundheitsminister Speranza will noch heute das entsprechende Dekret unterzeichnen.