Maskenpflicht in Krankenhäusern könnte bald fallen

Meloni: „Wissenschaft ist keine Religion“

Lega macht Druck für Abschaffung der 100-Euro-Strafe für Ungeimpfte

Die Krankheit sei nicht mehr dieselbe wie noch vor einigen Monaten, sagt der neue Gesundheitsminister Orazio Schillaci. Die neue Regierung wolle daher dafür sorgen, dass es wieder mehr Freiheit gebe. Schillaci unterstütze den Plan von Ministerpräsident Giorgia Meloni einer parlamentarischen Untersuchungskommission über den Umgang mit der Covid-19-Pandemie in Italien.So soll geprüft werden, ob die öffentlichen Gelder im Einsatz gegen die Pandemie legal ausgegeben wurden. Am Mittwoch hatte die Premierministerin, die sich während ihrer Zeit an der Opposition häufig kritisch über die mit Covid-19 verbundenen Beschränkungen geäußert hatte, im Parlament, dass viele der während der Pandemie getroffenen Entscheidungen keine wissenschaftliche Grundlage hätten. „Wissenschaft ist keine Religion“, so die Rechtspolitikerin.„Ich bin einverstanden damit, was die Anerkennung des Wertes der Wissenschaft angeht. Womit wir mit den Vorgängerregierungen nicht einverstanden waren, ist die Tatsache, dass die ergriffenen Maßnahmen nicht wissenschaftlich fundiert waren“, sagte Meloni in einer Ansprache vor dem Senat am Mittwochabend. Die Lega macht indes Druck für die Abschaffung der 100-Euro-Strafe, die gegen nicht geimpfte Menschen im Alter ba 50 Jahren verhängt wurde. Viele Impfgegner, bei denen der Strafzettel in den vergangenen Monaten ins Haus geflattert war, haben die Zahlung der Strafe verweigert.