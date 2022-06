Maskenpflicht: Wo sie ab heute noch gilt

Italien hält an der Maskenpflicht an Bord von öffentlichen Verkehrsmittel bis Ende September fest. Auch in Krankenhäusern und Pflegeheimen wird man einen Mundschutz tragen müssen, sagte Gesundheitsstaatssekretär Andrea Costa am Dienstag . Eine dementsprechende Verordnung wird die Regierung am heutigen Mittwoch verabschieden.