Südtirol-Maßnahmen: Massive Kritik, Lob von Minister

Laut denführe ein totaler Lockdown in die Sackgasse: Arbeitsleben und Schule dürften nicht angetastet werden. Stattdessen sollte die gesamte Bevölkerung durchgetestet werden.Den sofortigen Start der Notbetreuung fordert das, falls alle Schulen geschlossen werden. Die Notdienste sollten für Kinder aus berufstätigen Familien, sozial schwierigen Situationen und mit Beeinträchtigung zur Verfügung stehen.Lautseien schon mit der jüngsten Verordnung, die alle Gemeinden zur roten Zone erklärt, grundlegende Bürgerrechte ohne Zustimmung des Landtages beschnitten worden. Auch enthalte sie Widersprüche, so die Kritik.Der-Landtagsabgeordnete Josef Unterholzner sieht die Gefahr, dass durch das derzeitige Schützen vor Corona mehr Schaden an der Bevölkerung durch die Maßnahmen selbst angerichtet werde. Den Entscheidungsträgern wünscht er einen klaren Kopf und viel Kraft.Wenn die Schulen wieder geschlossen werden, befürchtet der Direktor des, Elio Cirimbelli, einen Anstieg der Krisen in den Familien. Sein Vorschlag: Eltern sollten die Möglichkeit haben, die Kinder nicht zur Schule zu schicken und eine Erklärung vorzulegen, wonach die Kinder gesund sind, aber aus Sicherheitsgründen zu Hause bleiben.

