Mattarella: „Benedikt war ein Intellektueller der Dialog im Auge hatte“

„Südtirol-Freund“

Auch der italienische Außenminister Antonio Tajani trauert um Joseph Ratzinger. „Ich bin sehr traurig über den Tod von Benedikt XVI. Er war ein großer Papst und ein großer Theologe. Ich schätze seine Lehren und seine Art, den Glauben zu erklären. Ich werde seine Worte zur Verteidigung der christlichen Wurzeln Europas immer in meinem Herzen tragen“, so Tajani auf Twitter.Die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni hat den am Samstag verstorbenen Benedikt XVI. als „Gigant des Glaubens und der Vernunft“ bezeichnet. „Er war ein Mensch, der sein Leben in den Dienst der Weltkirche gestellt hat und mit der geistigen, kulturellen und intellektuellen Tiefe seines Lehramtes die Herzen der Menschen angesprochen hat“, so Meloni in sozialen Netzwerken.„Benedikt war ein Christ, ein Pastor, ein Theologe: Ein großer Mann, den die Geschichte nicht vergessen wird“, so Meloni, die in einem Schreiben an Papst Franziskus ihre Trauer für den Tod des emeritierten Pontifex ausdrückte.Auch der römische Bürgermeister Roberto Gualtieri kondolierte Papst Franziskus wegen des Todes seines Vorgängers. Gualtieri bezeichnete Benedikt als „großen Theologen, der mit seinem Lehramt die Kirche in der Welt von heute zu begleiten wusste. Die Stadt Rom beteiligt sich an der Trauer der Gläubigen in aller Welt“, schrieb der Bürgermeister.Als „Südtirol-Freund“ bezeichnete Südtirols Bischof Ivo Muser Benedikt. „Er hatte unser Land seit 1967 mehrmals besucht. Als Kardinal verbrachte er zehn Urlaube in Brixen, das elfte Mal kam er 2008 als Papst. Bei diesem Besuch hat uns Papst Benedikt daran erinnert, was unsere Berufung ist: Die Begegnung von Sprachen und Kulturen“, drückte Muser das Beileid der Diözese Bozen aus.