Mattarella bestellt Meloni für 16.30 Uhr zu Gespräch ein

„Koalition hat mich für den Premierposten vorgeschlagen“

Meloni könnte bereits heute die Ministerliste präsentieren

SVP will noch abwarten

Mattarella hatte Meloni und ihre Bündnispartner Matteo Salvini und Silvio Berlusconi am Vormittag zu Konsultationen empfangen. Das Gespräch beim Präsidenten dauerte lediglich 11 Minuten, anschließend zog sich Mattarella zurück, um über die Erteilung eines Regierungsauftrag zu entscheiden.„Die Mitte-Rechts-Koalition hat mich für den Premierposten vorgeschlagen. Wir sind bereit, Italien in kürzester Zeit eine funktionsfähige Regierung zu geben, weil das Land mit vielen Problemen auf nationaler und internationaler Ebene konfrontiert ist“, erklärte Meloni nach dem Treffen mit Mattarella am Freitag. „Endlich starten wir!“,sagte Salvini vor Beginn der Konsultationen gegenüber Journalisten. „Wir werden Italien eine geschlossene und starke Regierung geben“, fügte Berlusconi hinzu.Nicht ausgeschlossen wird, dass Meloni bereits am Freitagabend ihre Ministerliste präsentieren wird. Die Vereidigung könnte dann am Samstag oder spätestens am Montag stattfinden.Wie sich die SVP bei der Vertrauensabstimmung verhalten wird, werden die Parteigremien in der kommenden Wochen entscheiden, sagte Obmann Philipp Achammer zu STOL. Es gebe aber eine Richtung, zu der man tendiere (mehr dazu lesen Sie hier).