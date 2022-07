Mattarella sucht Ausweg aus politischer Krise

Sergio Mattarella - Foto: © ANSA / US Quirinale/ Paolo Giandotti /

Der zurückhaltende 80-Jährige, der sonst das Rampenlicht meidet, ist nun einer der wichtigsten Akteure in der aktuellen Regierungskrise.Der seit 2015 amtierende Staatschef führt informell Gespräche, um einen Ausweg aus der Regierungskrise in Rom zu finden. Alle Augen sind auf Mattarella gerichtet, der sich als neutraler „Schiedsrichter“ bei der Suche nach Wegen aus dem politischen Wirrwarr betrachtet.Draghi wird am Mittwoch im Parlament prüfen, ob er noch über eine tragfähige Mehrheit verfügt, mit der er bis Ende der Legislaturperiode im Frühjahr 2023 weiter regieren kann.Der italienische Präsident, der laut Verfassung nur über beschränkte Kompetenzen verfügt und hauptsächlich eine Notar-Funktion innehat, indem er vom Parlament verabschiedete Gesetze unterzeichnet, kann den Auftrag zur Regierungsbildung erteilen oder Neuwahlen ausschreiben, sollte er feststellen, dass es unmöglich ist, mit der aktuellen Mehrparteienkoalition weiter zu regieren.Seit den Parlamentswahlen im März 2018 hat Mattarella bereits öfter eine aktive Rolle in den politischen Geschehnissen gespielt. 85 Tage lang dauerten die schwierigen Verhandlungen, bis im Juni 2018 die Populisten-Regierung aus Lega und Fünf-Sterne-Bewegung mit dem Anwalt Giuseppe Conte als Quereinsteiger an der Spitze aus der Taufe gehoben wurde. Nur ein Jahr später folgte eine Regierungskrise, nachdem Lega-Chef Matteo Salvini die Koalition sprengte um Neuwahlen zu erzwingen.Erneut sondierte Mattarella und erteilte im Sommer 2019 Conte den Auftrag zur Bildung einer Mitte-Links-Regierung aus Fünf Sternen und Sozialdemokraten. Im Februar 2021 war Mattarella bei der Beauftragung von Ex-EZB-Chef Mario Draghi zum neuen Premier anstelle des gestürzten Conte entscheidend.Wie Mattarella in der aktuellen Regierungskrise vorgehen wird, ist noch unklar. Eine neue Regierungsmehrheit im Parlament ohne die Fünf-Sterne-Bewegung, die Draghi nicht mehr unterstützen will, auf die Beine zu stellen, könnte sich als kompliziert erweisen. Der Sizilianer wird all sein diplomatisches Geschick aufwenden müssen, um Italien ein langes politisches Vakuum und vorgezogene Parlamentswahlen in Zeiten der Pandemie, der Energiekrise und hoher Inflation zu ersparen.Sollte Draghi nicht mehr weitermachen, wäre Mattarella gezwungen, Neuwahlen im Oktober auszurufen, die in Italien ungewöhnlich sind, weil diese sich mit der Ausarbeitung und Verabschiedung des Budgetgesetzes für das nächste Jahr überschneiden würden.Regierungskrisen im Hochsommer sind für Italien inzwischen keine Neuigkeiten mehr. Die hohen Temperaturen erhitzen die politischen Auseinandersetzungen. Im August 2019 war es zu einem Bruch zwischen Salvinis Lega und der Fünf-Sterne-Bewegung gekommen, die zum Sturz der damaligen Regierung um Premier Conte geführt hatte. Daraufhin hatte Conte im Bündnis mit den Sozialdemokraten und ohne die Lega bis Februar 2021 regiert, als er von Draghi ersetzt wurde.