Mattarella und Macron glätten die Wogen im Flüchtlingsstreit

In dem Telefonat betonten sowohl Mattarella als auch Macron, die Wichtigkeit eines guten Verhältnisses zwischen Italien und Frankreich.Mein sei sich auch über die Notwendigkeit einer umfassenden Zusammenarbeit in allen Bereichen, sowohl auf bilateraler Ebene als auch innerhalb der Europäischen Union einig, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet.In den vergangenen Tagen hatte der Streit um die Aufnahme von im Mittelmeer geretteten Migranten für Anspannung im Verhältnis zwischen Italien und Frankreich gesorgt. Frankreich hatte die italienische Regierung kritisiert, weil sie demRettungsschiff „Ocean Viking“ die Landung auf Sizilien nicht erlaubt hatte. Die italienische Premierministerin Giorgia Meloni hatte diese Reaktion Frankreichs als „unbegreiflich und ungerechtfertigt“ bezeichnet. Der Chef der mitregierenden Lega, Matteo Salvini, hat unterdessen angekündigt, „man sei bereit für einen harten Schlaf gegen das Anlegen von Flüchtlingsschiffen“. So solle es Strafen, Beschlagnahmungen und vermehrte Kontrollen geben, um die Ankünfte über das Mittelmeer einzudämmen.