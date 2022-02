Mattarella wird zum zweiten Mal Italiens Präsident

Vor den 1009 Wahlleuten - Parlamentarier und Vertreter der 20 italienischen Regionen - die ihn für ein zweites, 7-jähriges Mandat gewählt haben, wird der 80-jährige Jurist die Vereidigungsformel aussprechen. „Ich schwöre, der Republik treu zu sein und ihre Verfassung loyal zu befolgen“, lautet die Vereidigungsformel.Das italienische Staatsoberhaupt wird genau an dem Tag vereidigt, an dem seine erste 7-jährige Amtszeit endet. In einem festlich geschmückten Saal mit roten Vorhängen und 21 italienischen Flaggen wird Mattarella angelobt. Dann hält der Staatspräsident seine Rede vor dem Parlament, in der er die Leitlinien seines neuen Mandats auflistet. Traditionell vorgesehen ist, dass der Premier - in diesem Fall Mario Draghi - im Palast des Präsidenten sein Mandat zur Verfügung stellt. Dabei handelt es sich um einen formellen Akt der Höflichkeit, der Rücktritt selbst wird vom Präsidenten abgelehnt.

apa/stol