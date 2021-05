Mattei bei Konferenz der Präsidenten

Die Anerkennung der Invalidität durch Covid-19 war eines der Themen beim Treffen der Präsidenten der italienischen Regionalparlamente in Videokonferenz.Wie Landtagspräsidentin Rita Mattei berichtet, wurde dabei beschlossen, einen Gesetzentwurf auf Initiative der Regionen vorzulegen, der eine bessere Betreuung in diesem Bereich ermöglicht.„Die Sitzung begann mit einer Solidaritätsbekundung des Koordinators Roberto Giambetti für Senatspräsidentin Maria Elisabetta Alberti Casellati, die Opfer übelster Beschimpfungen in den sozialen Netzwerken wurde“, berichtet Mattei.Die Konferenz hat schließlich 2 Gesetzesvorschläge gutgeheißen, die in allen Regionalparlamenten vorgelegt werden sollen: Einer betrifft die Verwendung von beschlagnahmten Mafia-Gütern, der andere sieht die Einrichtung eines Anti-Mafia-Observatoriums in allen Regionen vor.

stol