Mattei empfängt Vertreter des österreichischen Außenministeriums

Am Donnerstag war Gesandter Karl Prummer, Leiter der Abteilung für Südtirol und Südeuropa im österreichischen Außenministerium, auf Antrittsbesuch bei Landtagspräsidentin Rita Mattei. Begleitet wurde Prummer bei dieser Gelegenheit vom österreichischen Generalkonsul in Mailand, Clemens Mantl.Während des herzlichen Gesprächs, so Mattei, sei über die guten Beziehungen zwischen Südtirol und Österreich und das Band, das die beiden Völker verbinde, ebenso wie über die politischen Entwicklungen in Italien gesprochen worden.