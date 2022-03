Mattei zum 8. März: „Der Landtag unterstützt die Frauen“

Am heutigen 8. März wird der Internationale Frauentag begangen: „Ein wichtiger Anlass, um an die sozialen, politischen und wirtschaftlichen Errungenschaften zu erinnern, die die Frauen im letzten Jahrhundert erreicht haben“, so Landtagspräsidentin Rita Mattei, „aber auch, um darauf hinzuweisen, dass Frauen trotzdem in allen Teilen der Welt immer noch Opfer von Diskriminierung, Missbrauch und Gewalt sind“.Präsidentin Mattei hat daher der Bitte des Landesbeirats für Chancengleichheit von Frauen und des Frauenbüros des Landes begeistert zugestimmt, die Fassade des Landtagsgebäudes für die von 18 bis 22 Uhr geplante Vorführung des Videos zur Verfügung zu stellen, das zur Sensibilisierung gegen Gewalt an Frauen und für Themen wie Vereinbarkeit von Familie und Beruf, gleiches Entgelt und Abbau von Stereotypen produziert wurde.„Das Motto der Initiative lautet 'Die Stimme erheben’“, betont Mattei, „und das ist sicherlich von grundlegender Bedeutung, um auf die Bedürfnisse der Frauen hinzuweisen. Aber auch die tägliche Arbeit der Institutionen ist wichtig, und der Landtag zieht sich nicht davor zurück. Die Präsidentin erinnert an die im Dezember erfolgte Verabschiedung des Landesgesetzes 13/21 - Interventionen zur Vorbeugung und Bekämpfung von geschlechtsspezifischer Gewalt und zur Unterstützung von Frauen und ihren Söhnen und Töchtern -, das die Tätigkeiten im Bereich der Vorbeugung, der Sensibilisierung, der Unterstützung und des Schutzes fördert.Sie unterstreicht, dass der Landtag nicht nur seit einigen Jahren am 25. November, dem Tag gegen Gewalt an Frauen, an der Initiative „Besetzter Platz“ teilnimmt, sondern dass er vor allem ein gutes Beispiel dafür ist, dass Frauen tagtäglich auch in Spitzenpositionen vertreten sind: „Von 4 Amtsdirektionen sind nämlich 3 von Frauen besetzt. Von grundlegender Bedeutung ist auch die Arbeit der Gleichstellungsrätin, die als unabhängige Institution beim Landtag angesiedelt wurde und die sich gegen geschlechtsspezifische Diskriminierung am Arbeitsplatz einsetzt“, betont Mattei.In Anbetracht der Tatsache, dass sie die zweite Frau aus der italienischen Sprachgruppe und die siebte überhaupt ist, die seit 1948 den Vorsitz im Landtag innehat, betont die Präsidentin, dass Frauen auf institutioneller Ebene immer mehr an Bedeutung gewinnen: „Man denke nur an Senatspräsidentin Maria Elisabetta Alberti Casellati, die 4 Amtszeiten der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel und die derzeitige Präsidentschaft der Europäischen Kommission und des Europäischen Parlaments, die Ursula von der Leyen und Roberta Metsola innehaben. Die Führungsrolle der Frauen in verschiedenen Bereichen wird immer mehr anerkannt, auch wenn wir feststellen müssen, dass Frauen in Krisenzeiten, wie jetzt mit dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine, dazu neigen, aus den Entscheidungszentren zu verschwinden: Dies ist einer der Gründe, warum Tage wie der 8. März dazu dienen, uns daran zu erinnern, ihrer Stimme Gehör zu verschaffen.“

stol