„Heute Morgen habe ich die Daten gelesen“, so Salvini. „Mit steigender Inflation, teuren Lebensmitteln, hohen Lebenshaltungskosten, steigenden Stromrechnungen und hohen Benzinpreisen sinkt das Vertrauen der Unternehmen – und es ist klar, dass auch das Vertrauen der Bürger schwindet.“<BR \/><BR \/>„Schaut euch abends die Nachrichtensendungen an, da kann man nur den Kopf schütteln. Wenn jemand sein Auto oder seine Küche ersetzen oder eine Investition tätigen wollte – wer gibt bei der aktuellen Lage 20.000, 30.000, 50.000 oder 100.000 Euro aus? Man sagt sich: Warten wir lieber“, so Salvini weiter.<BR \/><BR \/>Der Vizepremier erklärte zudem, er fürchte nicht den sogenannten „Vannacci-Effekt“ innerhalb der Lega: „Nein, ich fürchte nur externe Ereignisse, die ich nicht kontrollieren kann, wie etwa Kriege. Ich fürchte niemanden, ich habe vor niemandem Angst. Aber ich bin besorgt über die wirtschaftliche Lage.“<BR \/><BR \/>„Bei diesen Preissteigerungen bin ich besorgt“, so Salvini abschließend.