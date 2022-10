Mattle will bei Regierungsbildung aufs Gaspedal drücken

Mattle kündigte zudem „parteiinterne Reformen und einen inhaltlich programmatischen Prozess“ an. Um für künftige Wahlgänge gut gerüstet zu sein, brauche es eine „Neuorientierung in der Parteiarbeit“. Er sei bereit, „neue Wege zum Wohle unseres Landes und unserer Partei zu gehen“. Man habe im Wahlkampf eine Aufholjagd gestartet, die aber mit dem Wahltag noch nicht abgeschlossen sein dürfe.Die ÖVP hatte unter Mattle bei der Landtagswahl am vergangenen Sonntag ein Minus von 9,5 Prozentpunkten hinnehmen müssen und kam nur mehr auf 34,7 Prozent.