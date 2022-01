Matura 2022: Wieder schriftliche Prüfungen

Neuigkeiten gibt es aus dem Bildungsministerium in Rom: 2022 soll es wieder schriftliche Maturaprüfungen geben. Die erste betrifft die Erstsprache, eine weitere soll von Schultyp zu Schultyp variieren. „Wir wissen noch nichts Genaueres als das, was in den italienischen Medien berichtet wird“, sagt Landesschuldirektorin Sigrun Falkensteiner. Sobald es gesicherte Informationen gebe, werde es für die Südtiroler Schulen ein Rundschreiben geben. Südtirol müsse sich jedenfalls an die Vorgaben aus Rom halten.